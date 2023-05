Drie wagens betrokken bij kop-staartbotsing op Oudenaardsesteenweg

MIJN STAD. Creatieve geest Lynn Van Heghe komt graag tot rust in Aalst: “Tijdens zonsonder­gang aan het wandelpad van het ASZ zitten, dat is genieten”

In februari stond ze op het podium van De Singel als presentatrice van de Radiant Nights door Please Add Color en op YouTube heeft ze een podcast over creativiteit en positiviteit. Maar Lynn Van Heghe (21) houdt ook van ballet en zingen, én van Aalst.