Drie onbewaakte overwegen minder op scholierenlijntje L82

Een andere onbewaakte spooroverweg die binnenkort verdwijnt is die in het baantje tussen de Meiboomweg en Neerveldstraat die vanuit de Honegem het kortste alternatief naar Aalst vormt. “Hier komt eveneens een alternatieve langsweg die naar de volgende spooroverweg in de Lindenstraat op het grondgebied Aalst gaat”, vertelt schepen van Openbare Werken van Erpe-Mere Marleen Lambrecht (CD&V). Een timing voor de schrapping van die overweg is er nog niet.

De spoornetbeheerder schrapte de voorbije jaren al heel wat overwegen op het zogenaamde scholierenlijntje tussen Aalst en Burst. Meest gebruikte daarbij was de overweg in de Lindekouter in Bambrugge die in 2015 verdween. Daar werd een langsweg beloofd die zou doorlopen tot aan de volgende overweg in de Beekstraat, maar die belofte werd vooralsnog niet ingelost.