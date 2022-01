Door coronaregels op de trein moeten leerlingen scholierentreintje verlaten en in vrieskou wachten op bus

Erondegem Bakkerij vindt geen personeel om Kerstmis voor te bereiden: “Tekort aan patissiers en ook geen studenten om met kerst te werken”

Wie met Kerstmis patisserie op de feestdis wil zetten, zal daarvoor niet terecht kunnen bij bakkerij Ponnet in Aalst, Erondegem, Sint-Lievens-Houtem of Zottegem. Wegens een gebrek aan personeel blijven de vier bakkerijen van de familie op kerstavond, kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten. “In 135 jaar hebben we dit nooit moeten doen, maar we vinden gewoon geen patissiers.”

15 december