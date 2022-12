Domein Steenberg krijgt er met nieuw gemeentelijk domein Kasteelberg klein broertje bij: “Historische site met oudste vermelding in 1057”

Erpe-MereNet op de valreep voor de overdracht van de burgemeesterssjerp kondigt burgemeester Hugo De Waele (CD&V) van Erpe-Mere de verkoop van de pastorie van Erpe en de aankoop van de hoogste en best bewaarde ‘motte’ of ‘kasteelberg’ van de Lage Landen aan. “Bedoeling is het domein van 1,5 hectare en de grotendeels aan het oog onttrokken ‘berg’ in het centrum van Erpe op termijn open te stellen voor het grote publiek.”

De ‘motte’ van Erpe is zeker voor oudere mensen een gekend begrip. Jongere mensen en inwijkelingen hebben er misschien enkel of nog niet over horen spreken. Het domein vlakbij de kerk van Erpe - dat ingesloten ligt tussen de Oudenaardsesteenweg, Dorpsstraat en Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Brug -is dan ook afgesloten en grotendeels aan het oog onttrokken.

Vlaamse kermis

“Iets dat ooit wel anders was”, herinnert burgemeester De Waele zich. “Jaren geleden werd aan het einde van de lange dreef naast de huidige sportwinkel Sportina boven op de berg door onder meer de harmonie nog Vlaamse kermis gevierd.” Een gewoonte die in onbruik raakte waardoor ook het domein wat aan de aandacht ontsnapte. “En door het overlijden van de laatste kasteelheer Jean-Baptiste D’Hondt in januari 2022 riskeerde dit historisch waardevol goed verloren te gaan.”

Quote De kern en het belangrijk­ste deel van de ‘motte’ bleven als bij wonder bewaard Burgemeester Hugo De Waele (CD&V)

De Waele contacteerde de familie D’Hondt met de vraag of ze de historisch waardevolle site eventueel aan de gemeente wilden verkopen. Een vraag waarop vrij snel een positief antwoord kwam. “In de lange geschiedenis werd het domein steeds kleiner. Onder andere door onteigeningen voor de naastgelegen school. De kern en het belangrijkste deel bleven echter als bij wonder in eigendom van de familie waardoor het ook bewaard werd. Als gemeente is het onze plicht om die inspanningen verder te zetten”, aldus De Waele.

Militaire vestiging

De kans dat de site hetzelfde belang als destijds krijgt is klein. Een motte of kasteelberg was tijdens de Middeleeuwen immers een militaire vestiging gevormd uit een kunstmatige verhoging van het landschap, omringd met een slotgracht, met daarop een toren van waaruit men de omgeving kon overzien. In oude geschriften is in 1057 voor het eerst sprake van ‘het kasteel van Erpe’. “Deze locatie is dus wellicht de oudste historische en belangrijkste plek van onze gemeente”, meent De Waele.

Quote Op termijn willen we deze site openstel­len voor het publiek Burgemeester Hugo De Waele (CD&V)

Door de aankoop krijgt Erpe-Mere er naast het domein Steenberg nu ook een domein Kasteelberg bij. “En ook deze site hier in Erpe zullen we op termijn openstellen voor het publiek. Mogelijk kunnen in het art-nouveau kasteeltje - dat in 1908 naast de ‘motte’ werd gebouwd - en op het prachtige domein huwelijken worden voltrokken. Eventueel kan dat gecombineerd worden met een horecagelegenheid, maar de concrete invulling laat ik over aan mijn opvolger.”

Villa Ten Berge

Die krijgt door de aankoop meteen het 1,5 hectare groot domein met een prachtige ‘berg’. Die ‘berg is nog steeds 16 meter hoog, heeft een beneden omtrek van 220 meter en ligt nog naast een vijver die destijds deel uitmaakte van de inmiddels gedempte slotgracht. Het karaktervolle recentere kasteel ‘Villa Ten Berge’ uit 1909 zit eveneens in het pakket. Voor de aankoop voorziet de gemeente 1,2 miljoen euro. Het is niet duidelijk of in dat bedrag al renovatiewerken zijn voorzien.

Volledig scherm Tijdens de Middeleeuwen was de 'motte' of 'kasteelberg' van Erpe een belangrijk militair uitkijkpunt. © RV

Volledig scherm De familie D'Hondt verkoopt Villa Ten Berge uit 1909 en het resterende domein van de 'motte' of 'kasteelberg' aan de gemeente Erpe-Mere. © Koen Moreau

Volledig scherm De 'motte' of 'kasteelberg' vlakbij de kerk van Erpe is de oudste historische en belangrijkste plek van de gemeente Erpe-Mere. © Koen Moreau

Volledig scherm Uittredend burgemeester Hugo De De Waele slaagt er nog net in om de historische 'kasteelberg' of 'Motte' aan het gemeentelijk patrimonium toe te voegen. © Koen Moreau

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.