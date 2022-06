Dievenbende opgepakt aan kruispunt Vijfhuizen na achtervolging

Voor de achtervolging werden politieploegen van de zone Erpe-Mere/Lede alsook van alle omliggende zones en Wegpolitie ingeschakeld. In eerste instantie zouden inzittenden ontkomen zijn. De politie hield daarop nog een grootschalige controle en zoekactie in de buurt. Of dat nog iets opleverde is niet duidelijk. Meerdere personen zouden wel overgebracht zijn voor verhoor naar het politiecommissariaat in Lede. Mogelijk werden die personen meteen opgepakt toen de wagen werd klemgereden. De Ford Focus werd in beslag genomen voor verder sporenonderzoek. Het is niet duidelijk wat de aanleiding voor de achtervolging was.