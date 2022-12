Deze maand al vier inbraken, maar BIN-alarmen lijken erger te voorkomen

We staan voor de traditionele donkere maanden met een toename van inbraken, maar de toegenomen alertheid van burgers - wellicht dankzij de diverse BuurtInformatieNetwerken - lijkt voorlopig efficiënt waardoor er van een echte inbrakengolf geen sprake is. “Deze maand werd in onze politiezone op drie plaatsen ingebroken en was er op een plaats een inbraakpoging. Deze situeerden zich alle vier in Erpe-Mere”, vertelt commissaris Luc Backaert. Geslaagde inbraken waren er in de Kwalestraat in Bambrugge, Nijverheidsstraat en Topmolenstraat in Mere. In de Cauwenbergstraat in Mere was er het voorbije weekend een inbraakpoging. Door de aanwezigheid van het op- en afrittencomplex van de E40 is Erpe-Mere altijd gevoeliger voor inbraken. Zoals steeds benadrukt de politie om bij verdachte handelingen zonder twijfel het noodnummer ‘101' te bellen. Op die manier kan meteen controle gedaan worden wat zonder twijfel een stevig afschrikmoment heeft op mogelijke daders.