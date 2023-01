Deze avond en nacht code geel voor hevige regen en windstoten: "Zandzakken staan klaar, maar zullen normaal niet nodig zijn”

“Er wordt woensdagavond omstreeks 21 uur een heel hevige regenbui voorspeld en nadien zal het nog de hele nacht regenen”, vertelt schepen Marleen Lambrecht (CD&V). Wateroverlast zou dat in principe niet mogen veroorzaken. “Onze modellen tonen aan dat er nog voldoende ruimte is in de beken, maar veiligheidshalve hebben we toch zandzakjes rond gevoerd.”

Meer risico is er door de verspelde hevige wind vanaf donderdagochtend 4 uur tot 14 uur. In het volledige land wordt daarom afgeraden de bossen in te trekken. Zaken die riskeren weg te waaien maak je best vast en eventueel tuinmeubilair kan best binnen geplaatst worden.

Wie toch schade oploopt, wordt gevraagd om niet naar het noodnummer te bellen om te vermijden dat dat overbelast raakt voor mensen die zich in een levensbedreigende situatie bevinden. Schade kan gemeld worden via het e-loket van de Hulpverleningszone Zuid-Oost of via het nummer 1722. Inschrijven om toekomstige berichten van BE-alert te ontvangen kan via www.be-alert.be/nl/schrijf-je. BE-alert is niet te verwarren met een BuurtInformatieNetwerk BIN dat de politie gebruikt voor verdachte situaties en vermissingen.

