Dementerende vrouw (73) vermist in Erpe, zoektocht met helikopter leverde (nog) niks op

Lede/Haaltert Eerste Padel en Tennis 4LIFE met BV’s brengt ongeveer 10.000 euro op

13 september Op Kenta Tennis en Padel langs de Vogelenzang in Lede werd dit weekend gespeeld ten voordele van de Stichting tegen Kanker, With Love by Ferre en Wensambulance. Ook verschillende bekende Vlamingen maakten hun opwachting.