Dementerende vrouw (73) vermist in Erpe-Mere: “Ze is enorm goed te been waardoor ze intussen al kilometers verder kan zijn”

ErpeEen 73-jarige vrouw die bijzonder goed te been is in intussen al meer dan 12 uur vermist in de regio Erpe-Mere. “We vermoeden dat de vrouw zich al heel wat kilometers verder kan bevinden, mogelijk tot in of voorbij Wetteren, maar ook andere richtingen zijn mogelijk”, aldus de politie.