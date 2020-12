De laatste verjaardag van terminaal zieke Selin (15): “We hopen dat ze het kan meemaken”

Erpe Politiecom­bi crasht op weg naar dringende interven­tie: agenten moeten uit wagen bevrijd worden door brandweer

4 december Op de Oudenaardsesteenweg in Erpe raakte vrijdagochtend een politiecombi betrokken bij een zwaar ongeval. De politie was op weg naar een dringende interventie, mogelijk was dat de uitslaande brand in Oordegem. De agenten zaten gekneld in hun voertuig en werden bevrijd door de brandweer. Ze werden gewond overgebracht naar het ziekenhuis.