De laatste verjaardag van terminaal zieke Selin (15): “Ik wil nog één keer knutselen en spelen met mijn lievelingsnicht”

De ochtendmist hangt nog in de Egemstraat als een bejaarde man en vrouw in hun voortuin aan het werk gaan. De vrieskou lijkt hen niet te deren, terwijl ze in pyjama en kamerjas een touw knopen tussen hun knotwilgen. Eén voor één maken ze gouden letterballonnen vast. S...E...L...I...N. Enkele uren later hangt de straat in Erpe-Mere vol met spandoeken, vlaggetjes en ballonnen. Vorige week werd een oproep gelanceerd in de buurt, een hart onder de riem voor hun buurmeisje Selin Sancak, die op 4 januari zestien jaar wordt. Een dag waar zij en haar familie naartoe leven. Ze proberen van elke dag een verjaardagsfeest te maken.