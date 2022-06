Dan toch nieuwe reeks Zomerconcerten op Steenberg: “Lang getwijfeld om draad op te pikken”

En daarmee keren de organisatoren terug naar waar het begon. “We hebben lang getwijfeld of we na de edities van 2017, 2018, 2019, de tegenvaller van vorige zomer en het afhaken van enkele medewerkers de draad opnieuw zouden oppikken”, bekent organisator Peter D’Herde van de vzw Twalsiree. “Maar gelukkig vonden we de perfecte partner bij de vzw Maspoe. Zij hebben ervaring met de parkconcerten in Ninove en Lebbeke en organiseren deze zomer ook voor het eerst in Aalst op vier donderdagen de Parkfeesten als vervanger van Parkies. Bovendien haalden wij voor onze zomerconcerten de mosterd grotendeels bij hun.”

Quote Het concept van zomer familiefes­ti­val voor jong en oud met foodtrucks, randanima­tie en gratis toegang blijft ongewij­zigd Benjamin Adam (vzw Maspoe)

Met Maspoe (Managing Sports And Events) krijgen de Zomerconcerten een nog professionelere aanpak. Dat resulteert alvast in knappe affiches. “Maar aan het concept wijzigen we niks. De toegang blijft gratis, er komen opnieuw foodtrucks en randanimatie waardoor de Zomerconcerten een gratis zomers familiefestival blijft voor jong en oud”, vult Benjamin Adam van Maspoe aan.

Verenigingen

De gemeente Erpe-Mere kende alvast haar steun toe aan het gezamenlijk initiatief en ook Cera en de Nationale Loterij doen letterlijk hun duit in het zakje. “Enige voorwaarde die wij stelden, was de samenwerking met de plaatselijke verenigingen zodat ook zij via de inkomsten kunnen meeprofiteren van dit initiatief”, vult schepen van feestelijkheden Johan Van Vaerenbergh (CD&V) aan.

Quote We probeerden om zoveel mogelijk uit het vaarwater te blijven van andere evenemen­ten, maar zijn daarin niet helemaal geslaagd Peter D’Herde (vzw Twalsiree)

Waar na de eerste editie de programmatie van maandagavond verschoven werd naar zaterdagavond, wordt in 2022 voor zowel vrijdag als zaterdag gekozen. “Doordat we slechts in april de knoop doorhakten om verder te gaan en we voortaan de agenda’s van twee organisaties op elkaar moeten afstemmen, werd het wat schipperen”, aldus D’Herde. Daarbij werd gepoogd om zoveel mogelijk uit het vaarwater te blijven van andere evenementen in de gemeente. “Maar doordat er deze zomer bijzonder veel te doen is, zijn we daarin niet helemaal geslaagd.”

Programma

Startschot van de Zomerconcerten 2022 wordt gegeven op vrijdag 15 juli. “Blikvanger die avond is Mama’s Jasje. Coverbands The A-Tease en The Juliets zullen voor een stevige opwarming zorgen.” Op zaterdag 13 augustus iets minder bekende namen, maar eveneens keigoede ambiance met Commerwell en het muzikale duo Bram & Lennert. “Zij staan al 13 jaar samen op de planken en ze verzorgden het voorprogramma van Niels Destadsbader in het Sportpaleis.” Voor de afterparty komt bekende radio-dj Sven Ornelis langs.

Laatste concert met een topaffiche is op zaterdag 20 augustus, helaas ook kermiszaterdag in Mere, met De Romeo’s. Die stonden ook al op de affiche tijdens de allereerste Zomerconcerten in 2017 en brachten toen een enorme ambiance op de festivalweide. Het na programma wordt verzorgd door ‘The bymblebeez partyband’ en rock-coverband 'Checkpoint Charlie’.

Volledig scherm Affiche Zomerconcerten 2022 Erpe-Mere. © RV