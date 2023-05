Cursus itsme en Mijn Burgerprofiel in de bib

Van slenteren door een beelden­tuin in Kluisber­gen tot theater met Bob De Moor in Mater: dit zijn onze 5 weekend­tips in de Vlaamse Ardennen en de Dender­streek

Nog geen plannen voor dit weekend en zin om daar verandering in te brengen? Met onze tips kan jouw weekend alvast niet meer stuk. Wordt het slenteren door de beeldentuin van Lieve en Piet, wandelen in het Kravaalbos of genieten van theater? Dit zijn onze vijf tips voor het weekend in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek.