Creatieve week op Sint-Martinusschool om op te warmen voor carnaval

‘Patronaat by Coaster’ neemt vliegende start met Carla en Kristof: “In de voetsporen van grootvader en oud-burgemees­ter Frans”

Net geen 14 jaar baatten Carla De Leeneer (54) en Kristof Den Herder (50) de hippe bar Coaster in de Aalsterse Vlaanderenstraat uit. Nu starten ze een nieuw avontuur in het Patronaat in Mere. “Een foto uit de jaren ’50 van mijn grootouders hier achter de toog bij een recent artikel in Het Laatste Nieuws trok onze aandacht.”