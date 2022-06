Containerbrand bij carrosseriebedrijf moeilijk bereikbaar door waakhonden

Lede Delhaize Lede blaast 30 kaarsjes uit: “Ons geheim? Een familiebe­drijf dat volop inzet op vers”

Amper 22 jaar waren Anneke Van Kerrebroeck en Filip Sabbe uit Aalter en Drongen toen ze in hun zoektocht naar een eigen slagerij op de Alvo-supermarkt aan de Heiplas in Lede botsten. Ze konden Delhaize overtuigen er een zelfstandig filiaal te openen. Dertig jaar later is die winkel één van de grootste zelfstandige supermarkten van ons land. “Nochtans verklaarde onze familie ons gek.”

