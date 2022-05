Club Beton palmt EMotia in voor muziek van topartiesten en tribute-bands

Eerste optreden volgens het nieuwe concept is op zaterdag 4 juni. “We starten met een Tribute Night met Therapy? by Screamager en Metallica by Magnetica.” Op zaterdag 17 september wordt iets gelijkaardig gedaan met AC/DC By Acindc en op vrijdag 28 oktober is er een ‘grunge night’ met Nirvana by Bleach en Pearl Jam by Eddie. “De tribute-bands zijn echte krakken in hun vak en komen uit ons eigen land, maar ook uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië.” Afsluiter voor het jaarprogramma is op vrijdag 16 december met Doe Maar by Smoorverliefd.