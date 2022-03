Cindy (49) maakt het verschil bij senioren, palliatieve en kankerpatiënten: “De glimlach op hun gezicht na een zachte zorgmassage is hartverwarmend”

MereVanuit haar ervaring in de seniorenzorg en palliatieve team bij woonzorgcentrum Aqua Vitae in Gijzegem kwam de 49-jarige Cindy Podevyn uit Mere in 2018 in contact met ontspannende zorgmassages. “Vanuit mijn rol moest en wou ik meer betekenen voor die mensen”, vertelt de vrouw die vervolgens opnieuw de schoolbanken opzocht.

Nochtans had Cindy oorspronkelijk geen ambities in de zorg. “Ik volgde een opleiding tot kapster en werkte vervolgens 18 jaar in de horeca bij Belgocatering.” Tot ze in 2018 als logistiek medewerker aan de slag ging in woonzorgcentrum Aqua Vitae in Gijzegem en merkte dat ze meer kon betekenen.

Gecombineerd met haar werk, volgde ze een opleiding tot zorgkundige. “Geen eenvoudige periode, maar ik ben zo blij dat ik dat deed.” Intussen ging ze ook meer en meer deel uitmaken van het palliatieve team. “En toen de persoon die daar zorgmassages deed een andere uitdaging vond, besloot ik ook die opleidingen te gaan volgen.”

Quote Een zorgmassa­ge is in niets te vergelij­ken met de veelal harde massages die jonge mensen krijgen Cindy Podevyn

Daardoor is Cindy intussen gespecialiseerd in zachte ontspannende zorgmassages. “En die zijn in niks te vergelijken met de veelal harde massages die jonge mensen krijgen. Wij leerden vooral focussen op drukpunten en daarbij oefenen we maximum 0,5 druk uit terwijl een stevige massage snel tussen de 5 en 7 gaat.”

Een extreem zachte aanpak dus. En eentje die in tegenstelling tot het gezegde geen stinkende wonden maakt. “Integendeel. In functie van de persoon, aandoening en gevoeligheden werk ik indien nodig met een huidbeschermend massagedeken en aangepaste oliën.” Intussen vond Cindy in Woonzorgcentrum Avondzon in Erpe een nieuwe roeping als verzorgende. “En die taak kan ik in mijn vrije tijd perfect combineren met mijn eigen massagepraktijk in bijberoep.”

Quote Wanneer een ontspannen glimlach verschijnt, weet ik dat ik toch een beetje het verschil heb kunnen maken Cindy Podevyn

Op die manier geeft Cindy op verplaatsing in onder meer woonzorgcentra en bij haar thuis sinds kort zachte zorgmassages. “Die zijn perfect geschikt voor zorgbehoevenden, senioren, mensen met speciale ziektes zoals bijvoorbeeld fibromyalgie alsook voor palliatieve en kankerpatiënten”, vertelt ze. Voor die laatste doelgroep volgde de vrouw nog bijkomende opleidingen.

“En familieleden die in het begin wantrouwig zijn maar die ik - vaak met een korte demonstratiebehandeling op hun eigen lichaam - kan overtuigen zien nadien samen met mij tijdens zo een massage geregeld een brede ontspannen glimlach verschijnen op het gelaat van hun geliefde. Dat bewijst voor mij dat ook mensen op het einde van hun leven een behandeling verdienen. Daarnaast toont het dat ik toch een beetje het verschil kan maken en daarvoor doe ik het”, besluit ze.

Massagepraktijk ‘Make The Difference’ is te vinden in de Bavokouter in Mere. Een behandeling van 30 minuten start vanaf 25 euro. Voor een volledige massage van 90 minuten betaal je 60 euro. Voor massages op verplaatsing en in de buurt wordt 5 euro extra aangerekend. Meer info: 0468/23.92.36.

Volledig scherm Cindy Podevyn uit Mere volgde een opleiding tot zorgkundige en specialiseerde zich in zachte zorgmassages. © Koen Moreau