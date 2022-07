Chiro Liebel breekt kamp af nadat tientallen kinderen ziek worden

Erpe-MereNadat tientallen kinderen ziek werden, zet Chiro Liebel uit Erpe-Mere het kamp in Büllingen in de provincie Luik noodgedwongen stop. “Donderdag werd één kind ziek. ‘s Nachts volgden nog heel wat andere kinderen en leden van de leiding. We hebben alle zieken meteen afgezonderd van de rest en een dokter gebeld", vertelt begeleider Ben De Windt.

Chiro Liebel had er al een fantastisch kamp opzitten in het uiterste Oosten van België. Met heel veel enthousiasme keken kinderen, leiding en kookploeg uit naar het afsluitend kampvuur. Maar zover kwam het echter niet. “Dondermiddag voelde één kindje zich wat misselijk. In de loop van de avond en nacht kwamen daar nog 25 anderen - kinderen en leiding- bij. Vrijdagochtend hebben we contact opgenomen met de plaatselijke dokter, onze eigen huisdokter en het ziekenhuis. Daar kregen we de raad om alle zieken apart te leggen", vertelt Ben De Windt.

Abrupte einde

Omdat in de loop van de voormiddag nog vijf kinderen ziekteverschijnselen hadden, besloot de leiding om het kamp af te breken. “Door dit abrupte einde moesten we ons organisatorisch herschikken en vroegen we om de zieke kinderen zo snel mogelijk op de kampplaats op te halen. Ook aan de ouders van de min 14-jarigen hebben we gevraagd om hun kind op te halen. We beseffen dat dit voor de ouders niet evident was en willen hen dan ook bedanken voor hun inspanning. Wie ouder dan 14 jaar en niet ziek is, hebben we gevraagd om te blijven. Zij kunnen helpen bij het opruimen van de kampplaats en het laden van de vrachtwagen", gaat Ben verder.

Norovirus

Naar de oorzaak van de ziekteverschijnselen is het voorlopig nog gissen. “Aan het eten ligt het zeker niet want dat wordt elke dag vers klaargemaakt. Wij denken eerder in de richting van het norovirus. Dat is uiterst besmettelijk en de veroorzaker van buikgriep. Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken op kamp. Maar één ding kunnen de we ouders met een gerust geweten op het hart drukken: weet dat de goede zorgen voor jullie kinderen onze eerste prioriteit is en daar blijven we verder aan werken - ook in deze moeilijke tijden. De leiding verdient dan ook een pluim voor het snelle en adequate optreden", besluit Ben.

