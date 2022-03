Chauffeur verblind door zon: juf en drie schoolkinderen naar ziekenhuis na ongeval

Bewoners van Nerenbroekstraat en Zevekootstraat merken door de werken aan de Leedsesteenweg een enorme toename van verkeer in hun straat. Of de automobilist die bij het ongeval betrokken was het ongeval veroorzaakte, de weg eveneens als sluipweg gebruikte is niet duidelijk. De gemeente onderzoekt in elk geval of het een optie is om in beide straten - net zoals destijds in de Koningsdries toen de spoorwegbrug verderop vervangen werd - tijdelijk plaatselijke verkeer in te voeren.