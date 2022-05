Charlotte (26) maakt wandeling voor en over hoog sensitieve mensen: “Zelf maar enkele jaren ontdekt waarom alles bij mij zoveel harder binnenkomt”

AaigemEen van de acht prachtige en bewegwijzerde gemeentelijke wandelroutes van Erpe-Mere heeft er sinds kort een extraatje bij. In samenwerking met studente psychologie Charlotte Erard uit Ternat werd wandeling nummer acht uitgebreid met een podcast over ‘hoog sensitiviteit’. “Mensen kunnen onderweg luisteren naar wat dat is en wat dat voor mij betekent.”

Naar schatting 15% van de mensen is op een of andere manier hoog sensitief. Extra gevoelig. Niet iedereen beleeft dat op dezelfde manier en niet iedereen is zich daarvan bewust. “Ook voor mij is nog maar enkele jaren duidelijk dat die extra gevoeligheid er is en oorzaak is van oververmoeidheid na overprikkeling”, vertelt Charlotte.

“Als kind was ik wel snel geraakt, iets emotioneler en dacht ik ook meer na dan mijn leeftijdsgenoten.” Niet dat dit problematisch was. “Het heeft zowel voor- als nadelen, maar nu ik weet dat indrukken, prikkels, sferen, licht, geluiden en geuren veel harder bij mij binnenkomen, kan ik er wel rekening mee houden.” Dat doet Charlotte door actief rust of prikkelarme momenten in te bouwen.

Natuurgebied Den Dotter

Een van de gebruikte methodes die ze daarbij omarmt, is wandelen in de natuur. Toen ze korte tijd in Aaigem woonde, raakte ze zo verslingerd aan de omgeving van natuurgebied Den Dotter. “Heerlijk rustig in het groen met heel wat bankjes om gewoon te zitten genieten.” Toen ze voor haar opleiding psychologie een werk moest maken waarin ze over zichzelf vertelde, bedacht ze dat het combineren van haar ervaringen met hoog sensitiviteit in een wandeling met podcast - dat zijn vooraf opgenomen geluidsfragmenten die je onderweg met je smartphone kan beluisteren – mogelijk moest zijn.

“Eerst heb ik alles uitgeschreven.” Het resultaat was een lijst met alle kenmerken. “Die heb ik vervolgens gekoppeld aan ervaringen uit mijn eigen leven om duidelijk te maken wat hoog sensitiviteit kan betekenen.” Dat samenvloeien resulteerde in een wandeling ‘door het hoofd van een hoog sensitief persoon’ met diverse rustpunten waar je door het scannen van een QR-code naar het verhaal van Charlotte kan luisteren waardoor het project een driedubbele functie krijgt.

Thema bespreekbaar maken

“Enerzijds heb ik moeten leren praten over mezelf en moeten leren om mezelf open te stellen. Iets dat jammer genoeg grotendeels ontbreekt in het klassieke onderwijs dat louter prestatiegericht lijkt te zijn met een enorme nadruk op cijfers”, vertelt ze. Daarnaast wil ze met haar wandeling hoog sensitiviteit onder de aandacht brengen. “En tot slot wil ik mensen aanmoedigen om naar zichzelf te kijken en het thema bespreekbaar te maken.”

Iets dat lijkt te lukken. “Toen ik de wandeling met enkele vriendinnen maakte, raakten we in gesprek met andere wandelaars over het thema en het feit dat ook zij kenmerken van hoog sensitiviteit hadden.” Voor wie geen tijd heeft om meteen te gaan wandelen of te ver van Aaigem woont, heeft Charlotte nog andere tips: “Voor mij persoonlijk bleek ook yoga en mediteren zinvol. Daarnaast kan je overal wandelen en is het een goed idee om in je agenda vaste blokken te reserveren voor jezelf.”

Wandeling acht start op Aaigemdries vlakbij Hoeve Van Den Bossche. De kaart van deze wandeling, net als de overige wankelingen van Erpe-Mere, zijn voortaan gratis te verkrijgen in handig broekzakformaat bij de balie Toerisme in cultuurhuis EMotia. De wandelingen zijn ook te vinden als PDF- en GPX-bestand op www.erpe-mere.be/wandelnetwerk. De Podcast, meer over hoog sensitiviteit en Charlotte vind je op www.lotjeshoogsensitiviteit.be.