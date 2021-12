Center Parcs en Roeselaarse Gwendoline bezorgen familie in armoede prachtig kerstcadeau: “Super dat mensen dit voor ons willen doen”

Nadat de mama vertelde hoe graag ze met haar kinderen – op vraag van haar jongste - nog eens een dag naar Center Parcs zou trekken als herinneringen aan een mooie tijd die ze daar met hun aan kanker overleden vader doorbrachten, werd de familie al gecontacteerd door het vakantiepark waardoor ze er binnenkort een weekendje mogen doorbrengen.

Quote Ik hield het niet droog toen ik het verhaal van Isabelle hoorde en wou niet aan de kant blijven zitten Gwendoline Lefere

Intussen is ook Gwendoline Lefere uit Roeselare een crowdfunding gestart. “Ik zat in de wagen en was onderweg naar de tandarts toen ik het verhaal hoorde. Eerlijk: ik hield het niet droog en arriveerde met rode ogen”, vertelt zij. Nochtans is Gwendoline na 4,5 jaar beheer van de Facebookgroep ‘Zonder honger naar bed Roeselare Moorslede Dadizele’ een en ander gewend.

“Er zijn heel veel schrijnende gevallen, maar als mama van drie raakte dit verhaal me toch nog net dat tikkeltje meer. Ik kon gewoon niet aan de kant blijven zitten.” Gwendoline startte daarom een crowdfunding op. “Met als doel een vakantie naar Center Parcs te kunnen betalen, maar als dat niet nodig is, kunnen de centen gebruikt worden voor het eten ter plekke, een kerstcadeau voor de kinderen, een laptop die de kinderen met de lockdown erg hard kunnen gebruiken, als budget om kleren te kopen of om gewoon een keertje zelf te beslissen.”

Quote Ik heb in mijn hele leven bijna niks gekregen en vind het super dat mensen dit voor mijn kinderen en mij willen doen Isabelle De Milde

Voor Isabelle vormen alle reacties een warme deken. “Ik heb in mijn hele leven bijna niks gekregen en vind het super dat mensen dit voor mijn kinderen en mij willen doen. Deze week stak iemand me spontaan 50 euro toe, iemand anders bood gratis zwemles voor mijn dochtertje aan en werden ook al kleren afgeleverd. Diegene die wij niet kunnen gebruiken schenk ik anderen waar de nood even hoog is”, reageert ze.

Dat de financiële nood hoog is, steekt Isabelle niet weg. “Ik heb het nog altijd niet makkelijk, ik stel opnieuw onderhoud aan mijn auto uit omdat ik er de centen niet voor heb, maar alle hulp zoals kleren of voeding - waaraan in een groot gezin de nood groot is - zijn steeds welkom.” Toch blijft de vrouw voorzichtig. “Ik heb al heel wat meegemaakt en zou niet graag hebben dat mensen misbruik maken van mijn verhaal.”

De crowdfunding van Gwendoline ten voordele van Isabelle en haar kinderen is te vinden via deze link. Een andere manier om Isabelle en lotgenoten te helpen is via de organisatie Welzijnsschakel-Ommekeer Erpe-Mere. Meer info hierover via www.samenarmoedestoppen.org.