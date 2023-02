Carnaval in de bib op 15 februari

Mere Binnenkort Vij­verstraat, Meredorp en Klooster­straat afgesloten voor werken: “Ideaal moment aangezien er geen doorgaand verkeer is”

In combinatie met de afgesloten en verdwenen snelwegbrug over de E40 zijn ook de voorbereidende werken gestart voor de heraanleg van en rioleringswerken in de Kloosterstraat. Die combinatie is een bewuste keuze. “Op die manier willen we de hinder voor alle inwoners van onze gemeente zo beperkt mogelijk houden.”

7:52