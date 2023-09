Café Octopus vat vuur, kortsluiting ventilator is vermoedelijke oorzaak: “We zijn aangedaan, er is heel wat rook- en roetschade”

Verdachte brand na inbraak in ‘t Kantientje: “Moeten mensen geweest zijn die het hier goed kennen”

Een nachtelijke brand veroorzaakte woensdagochtend zware schade in ‘t Kantientje aan de visvijver in de Nachtegaallaan in Lede. De toog brandde helemaal uit en het gebouw liep heel wat rookschade op. Hoe het vuur ontstond is niet duidelijk, maar wel is duidelijk dat er één of meerdere personen hebben ingebroken.