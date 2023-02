Busbegeleiders BSBO De Brug verkopen snoep om Turks thuisdorp collega Ebru te steunen

Parkeerwachter Ebru Gok is zelf van Turkse afkomst en heeft heel wat familie in het afgelegen en grotendeels van hulp verstoken dorpen rond Gaziantep. “Zij vertelde ons dat echte hulp in die afgelegen regio nog niet arriveerde en dat kinderen in draaiende auto’s moeten slapen omdat het de enige plek met verwarming is. Daarnaast is er een enorme nood aan medicijnen, melkproducten en dekens”, vertelt Nadia Veldeman. Samen met de collega busbegeleiders Marleen, Mick, Tamara, Murielle, Anja, Kelly, Gerrit en Dylan besloot ze daarom een snoepverkoop op poten te zetten.

“Snoepgroothandel De Snoepman uit Aalst schoot ons te hulp waardoor we voor de prijs van 5 euro zowel gewone als vegan snoepjes kunnen verkopen.” Iets dat vandaag al gebeurt bij onder meer Bakkerij De Keyser langs Dorent in Burst en in Aalst bij Sistersbeautysister in de Pontstraat en S&S Kapper op de Varkensmarkt. “Op die manier kunnen we geld opsturen naar de mensen in de getroffen dorpen zodat zij het nodige kunnen kopen. De waarde van pakweg 1.000 euro is daar ook veel groter dan hier bij ons.”

Wie snoepjes wil kopen of wil helpen meeverkopen, kan dat laten weten aan Nadia Veldeman via nadia.veldeman@telenet.be, 0471/11.55.25 of via Facebook Messenger.

