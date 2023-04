Buitenspeeldag verhuist wegens wegenwerken naar gemeenteschool Burst

Vervangt scanauto binnenkort de parkeer­wach­ters in Aalst? “Er is nog niks definitief beslist”, zegt OPC

Sint-Niklaas heeft er al eentje, binnenkort rijdt er in Ninove ook een scanwagen van Optimal Parking Control rond. Over de invoering in Aalst zijn er nog gesprekken lopende. “Wij zijn tegen deze boetemachine op vier wielen”, zegt PVDA nu al. “Het is iets waar alle steden naartoe evolueren”, reageert Peter Lamens van OPC.