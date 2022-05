Bromfietsster zwaar gewond na botsing tegen autoportier geparkeerde wagen

Erpe Lins (12) heeft allereerst musicalrol te pakken: “Nochtans leerde ik voor de eerste editie het foute liedje”

VC Stage Productions brengt in oktober in GC De Steenoven ‘Annie de Musical’. De dertigkoppige cast wordt gevuld met heel wat streekgenoten. Onder hen ook de 12-jarige Lins Vanhaelen uit Erpe die momenteel in het eerste middelbaar zit in DVM-HTB in Aalst. Zij speelt een van de zes weeskindjes.

