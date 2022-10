Bromfietser op fietspad langs Oudenaardsesteenweg gegrepen door afdraaiende wagen

Mere Onderwijs­mi­nis­ter Ben Weyts onder de indruk van nieuwbouw en schoolpro­ject Sint-Jozef­school

In aanwezigheid van minister Ben Weyts (N-VA) werden zaterdag de nieuwbouw, klassen en sporthal van de Sint-Jozefschool in Mere ingehuldigd en ingezegend. “Het is deugddoend om te zien hoe jullie school en schoolteam de Maizena van dit dorp zijn”, stelde die.

