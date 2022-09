Brandweerpoorten bezorgen wijkschooltje Bosstraat polyvalente overdekte turnzaal/speelzaal

MereTwee dagen na de start van het nieuwe schooljaar werd in het wijkschooltje van de Bosstraat in Mere een symbolisch lintje doorgeknipt voor de opening van de gerenoveerde schoolgebouwen. Daarmee werd officieel een punt gezet achter drie renovatiefases.

“Het resultaat van vier jaar werken”, aldus huidig directeur Werner Rasschaert van de Sint-Jozefschool tijdens de door buren, ouders, leerkrachten van de hoofdschool en beheerraad alsook sympathisanten bijgewoonde viering. Nadat eerder werk werd gemaakt van een nieuw sanitair blok, de heraanleg van de speelplaats, een veilige toegangsweg vanaf het fietspad langs het scholierenlijntje, de vervanging van de betonnen omheining door een houten omheining en de renovatie van het ‘smulhuisje’ werd nu de allerlaatste fase afgerond.

Brandweerpoorten

“Ons klassiek afdak werd op een vernuftige manier vernieuwd en uitgerust met doorzichtige brandweerpoorten en een verwarmingsinstallatie waardoor we een prachtige polyvalente ruimte hebben die tijdens de zomer een schaduwrijke buitenplek is, maar bij slecht weer een aangename kleuterturnzaal vormt”, vertellen juffen An, Ellen, Nele, Leentje en Sonja van het schooltje dat slechts twee graadsklasjes en 35 leerlingen telt.

Een kleinschaligheid die net een enorme troef is voor de school. Amper twee kilometer verderop in de Kloosterstraat ligt de hoofdschool en die telt van elke kleuter- en lagere schoolklas drie stuks. “Maar onze investeringen hier bewijzen dat we ook in deze kleinschalige aanpak blijven geloven”, aldus directeur Rasschaert. Iets dat de ouders die kindjes op de school hebben enorm appreciëren. “Het is gezelliger, kleinschaliger en alle juffen kennen elk kindje en de ouders persoonlijk. Die aanpak is de reden dat we voor deze school kozen”, vertelt een mama wiens zoon net verhuisde naar de grote school. “Maar zowel hij als ik wilden hier toch nog bij zijn”, vertelt ze.

Doorsteek naar Carrefour

Enige minpuntje of mogelijk verbeterpuntje is de ligging langs de drukke Bosstraat. De extra ontsluiting langsheen het fietspad verhelpt dat deels. “Maar uiteraard blijven we dromen van een doorsteek naar de parking van het Carrefour-warenhuis zodat ouders daar in alle veiligheid kinderen kunnen afzetten of ophalen.” Schepen van Openbare Werken Marleen Lambrecht (CD&V) die eveneens aanwezig was, vertrouwde ons nadien toe dat daaraan gewerkt wordt. “We doen al het mogelijk om ook die extra ontsluiting zo snel mogelijk te realiseren.”

Volledig scherm Het lintje bij de voltooiing van de renovatie van het wijkschooltje Bosstraat in Mere werd doorgeknipt door een oud-leerling. © Koen Moreau

