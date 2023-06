Brandweer rukt uit voor stofwolk langs E40

Buur stuurt politie af op krijtteke­nin­gen van kinderen, inwoners roepen nu op 'heel Aalst vol te kleuren'

Nadat een buur afgelopen weekend de politie belde over stoepkrijttekeningen van kinderen en agenten vervolgens de papa vroegen die te verwijderen, zijn de Aalstenaars begonnen met een ludiek protest. Niet alleen sociale media staan plots vol Aalsterse stoepkrijttekeningen, op Facebook is er nu zelfs een event aangekondigd om dit weekend het ‘WK stoepkrijt’ te houden. Maar is er in Aalst nu sprake van een stoepkrijtverbod of niet? En staan daar dan boetes op?