Brandweer rukt uit voor... brandende kaarsen op tafel

Mere Muzikale kapper Tony De Moté (72) overleden: “Hij kreeg de muziekmi­cro­be als kleine jongen mee”

Familie en vrienden nemen zaterdag om 13 uur in het crematorium van Aalst afscheid van Tony De Moté. Daarmee verdwijnt amper drie maanden na het overlijden van broer Harry nog een ‘Sunny Boy’ van het podium. “Zijn hele leven was doorspekt met muziek en wellicht is er in de hele ruime regio van Mere geen enkele kermis of braderie te vinden waar hij nooit op de affiche stond.”

24 maart