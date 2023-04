Brandweer rukt uit met bootje om eend te redden na aanvaring met hond

Dakwerker vindt vrachtwa­gen terug met 5 doorboorde banden: “Vandaal is zelf aan ramp ontsnapt”

Davie (34) had er net een deugddoende vakantie op zitten, maar toen hij bij thuiskomt z’n vrachtwagen controleerde, bleken vijf banden doorboord te zijn. Het is al de derde keer in drie jaar dat de vrachtwagen het mikpunt is van vandalen. “De dader staat blijkbaar helemaal niet stil dat hij mij en andere mensen zo in gevaar brengt.” En ook voor hemzelf had het veel erger kunnen aflopen...