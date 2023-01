Brandweer op oudejaarsavond naar Ninovestraat voor brandalarm

Aalst/Berchem Derde verdachte (16) van drillrap­moord ook naar gesloten instelling: “Nooit intentie gehad om slachtof­fer te doden”

De derde verdachte van de moord op Steven B. is donderdagmiddag verschenen voor de jeugdrechter in Dendermonde. De 16-jarige jongen werd deze week opgepakt en is nu ook in een gesloten instelling geplaatst. “Hij zal meewerken aan het onderzoek, maar de intentie om te doden was er nooit", zeggen zijn advocaten Kjell Verleysen en Jeroen D’Hondt.

30 december