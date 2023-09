Brandweer dooft brandend tuinafval

RESTOTIP. Eat@12: heerlijk lunchen in een trendy restaurant waar kleurtjes belangrijk zijn

Het Oudenaardse maatwerkbedrijf Aarova is vooral bekend als industrieel werkgever voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Minder geweten is, dat het ook een eigen, best wel hip restaurant uitbaat. We schuiven aan tafel bij Eat@12.