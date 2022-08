Brandje in zekeringskast

Liedekerke/Aalst Het verhaal achter de succesvol­le openlucht­fit­ness van Strongbox: “Na anderhalf jaar tellen we al 400 leden”

Het idee is simpel: plaats een gepimpte zeecontainer samen met enkele fitnesstoestellen op een locatie en je krijgt een Strongbox. Maar het concept van Jan Delcourt uit Liedekerke en Steven De Meijer uit Aalst, beiden 33 jaar, slaat duidelijk aan met honderden leden op de zes locaties samen in België en Nederland. “Strongboxen werd intussen al een werkwoord”, lacht Steven. “In de fitness ben je op je eentje bezig, bij ons doe je het in groep en in openlucht. Veel fijner toch?”

