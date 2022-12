Brandalarm door stroomonderbreking

Erpe/Lede Oldtimer vat vuur in file door wegenwer­ken… en dat veroor­zaakt nog meer file

Het binnenrijden van Lede via de Leedsesteenweg komende van het kruispunt Vijfhuizen in Erpe was woensdagavond nog een beetje moeilijker nadat een 60 jaar oude Ford Mustang omstreeks 17.30 uur in de file vuur vatte.

24 november