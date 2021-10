Boze boeren blokkeren hoofdzetel en verdeelcentrum Aldi in Erpe-Mere: “Prijsbrekers strijden om marktaandeel op onze kap”

In een mum van tijd zorgden de boeren er inderdaad voor dat vrachtwagens het terrein niet meer af of op konden. Ook de parking van de directie werd niet gespaard. “We zijn de manier waarop de grote prijsbrekers ons behandelen stilaan zat. Er zijn grenzen op de bodemprijzen op onder meer varkens, melk en kippen die het voor ons leefbaar houden”, vertelt landbouwer Hendrik Van Den Haute uit Ninove. De man verwijst daarbij onder meer naar de recente reclame van Lidl. “Daar mag het niet duur zijn en wij als landbouwers mogen of moeten daarvoor zorgen.”

Hoe lang de actie in het industriepark van Erpe-Mere zal duren, is niet duidelijk. “Veel hangt af van de reactie en of we reactie zullen krijgen van de directie hier. We hopen in elk geval dat onze boodschap gehoord en meegenomen wordt.” Wat de gevolgen zijn voor de toelevering van de verschillende Aldi-winkels in ons land is momenteel nog niet duidelijk.