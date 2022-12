Bosstraat even afgesloten voor tussenkomst brandweer

Bavegem Cominbel in maart weg uit Bavegem, zusterbe­drijf Ecoson vertrekt in 2024: 180 werknemers moeten verhuizen of andere job zoeken

Vetsmelterij Cominbel vertrekt eind maart uit de Houtemse deelgemeente Bavegem. Zusterbedrijf Ecoson, dat op dezelfde site gevestigd is en keukenafval verwerkt, vertrekt een jaar later. De activiteiten van beide bedrijven, die in handen zijn van het Amerikaanse Darling, verhuizen naar vestigingen in Denderleeuw en Gent. Met 180 bedienden en arbeiders is het bedrijf één van de grootste werkgevers in Sint-Lievens-Houtem. Zij krijgen wel de kans om mee te verhuizen.

