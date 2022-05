Bijtjes krijgen Air bee 'n bee in natuurgebied Honegem

Mere Onweer raast door huis en kapsalon: “Nochtans geen beek in buurt en in 37 jaar nog nooit gebeurd”

De water- en hagelbom met windhoos die donderdagmiddag over de regio trok, sloeg bijzonder zwaar toe in de regio Zottegem-Aalst. Heel wat straten veranderden in heuse (modder)stromen en een daarvan liep los door het huis en kapsalon van Elsie Van Pollaert en Jean-Pierre Guns in de Nijverheidsstraat in Mere.

