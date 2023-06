Big Brotherpraktijken in nieuw politiecommissariaat leveren korpschef celstraf met uitstel op: verdediging kondigt meteen beroep tegen vonnis aan

Onrechtmatige en permanente opnames van beeld en klank door camera’s in de verhoorlokalen van het nieuwe politiecommissariaat van Erpe-Mere hebben korpschef Luc Lacaeyse (56) van de politiezone Erpe-Mere/Lede dinsdag 6 maanden cel met uitstel opgeleverd. Zijn advocaat kondigde meteen na het vonnis al aan in beroep te gaan. “Deze uitspraak ligt mijlenver van de enige juiste, namelijk vrijspraak”, klonk het.

Verhoren van verdachten in verschillende lokalen, maar evengoed vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten. Allemaal werden ze, vanaf de ingebruikname van het nieuwe politiecommissariaat voor de zone Erpe-Mere/Lede, automatisch en permanent opgenomen, zowel geluid als beeld, en zonder medeweten van de betrokkenen. Elders in het commissariaat kon iedereen die dat wilde zomaar in realtime meekijken en meeluisteren. Omdat korpschef Luc Lacaeyse eindverantwoordelijke is, werd hij daarvoor door het parket gedagvaard. “Want zelfs toen de korpschef expliciet op de hoogte was van deze mistoestand, deed hij niets om dat te stoppen”, klonk het.

Het nieuwe politiecommissariaat was in september 2020 in gebruik genomen. Dat camera’s er non-stop alles wat in verhoorlokalen gebeurde opnamen, kwam een paar maanden later, op 26 november 2020, aan het licht. Advocaat Kjell Verleysen en een cliënt kregen toen de indruk dat een vertrouwelijk overleg werd opgenomen omdat ze een kleurschakering in het plafond waarnamen. Ze merkten de opname-apparatuur op en de cliënt diende kort daarop klacht in bij het COC, het controleorgaan op politionele informatie. Bij een inspectiebezoek dat dit COC enkele maanden later, in februari 2021, uitvoerde in het politiekantoor bleek dat de camera’s nog altijd op dezelfde manier werkten.

Volledig scherm In het nieuwe politiecommissariaat bleken camera’s non-stop alles wat in verhoorlokalen gebeurde op te nemen. © Politiezone Erpe-Mere/Lede

Opgeofferd in symbooldossier

De Orde der Vlaamse Balies en de politiezone Erpe-Mere/Lede stelden zich burgerlijke partij, maar Lacaeyse zelf ging voluit voor de vrijspraak. “Ik weet oprecht niet wat ik persoonlijk fout zou gedaan hebben”, zei hij daar zelf tijdens zijn proces over. “Het lijkt alsof ik opgeofferd wordt in een symbooldossier. Maar ik kan iedereen recht in de ogen kijken. Het was een foute configuratie door de installateur bij de ingebruikname van het nieuwe commissariaat. Ik heb genoeg gedaan om de ICT en de gespecialiseerde firma aan te manen er iets aan te doen. Uit een rapport van het COC bleek overigens dat in 40 procent van de politiekantoren de camera’s bleven lopen.”

Zijn advocaat Walter Van Steenbrugge had in dat proces ook al alle registers open getrokken om de vrijspraak voor zijn cliënt te bepleiten. “Niemand keek of luisterde naar wat die camera’s opnamen”, zei die. “Het was gewoon een fout in het systeem. En dat bleek ook uit het onderzoek, maar het parket moest een zondebok hebben na de heisa hierover in de media.”

Volledig scherm Lacaeyse kwam zelf naar de rechtbank om de uitspraak in zijn zaak te vernemen. © Geert De Rycke

Schending van beroepsgeheim

De rechtbank oordeelde dinsdag toch dat opnames in verhoorlokalen onrechtmatig gebeurden, maar kortte wel de periode daarvan in. Lacaeyse werd ook schuldig bevonden aan schending van het beroepsgeheim. Daarbij gaf hij informatie uit een drugsonderzoek door aan een broer van de gearresteerde man in kwestie. Al deed hij dat naar eigen zeggen “alleen maar om de ongerustheid rond de plotse verdwijning van zijn broer bij de man weg te nemen”.

Lacaeyse werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel. Hij was zelf aanwezig om het vonnis te horen dinsdag, bijgestaan door advocaat Quinten De Keersmaecker. Die was meteen duidelijk na de uitspraak: “Dit vonnis ligt ver weg van de enige juist uitspraak, namelijk vrijspraak”, klonk het. “Het is dus duidelijk dat wij zeker in beroep zullen gaan.”

De zaak is dus nog niet ten einde. De korpschef is ondertussen al sinds mei 2021 preventief geschorst in het kader van een tuchtprocedure.

