Bezoek bibliotheek ook buiten openingsuren: nieuwe infosessies voor Open+

Erpe Charlotte (21) is kandidate Miss Fashion: “Ik wil dans en mode combineren in eigen kleding­lijn”

Kandidaten voor de verkiezing van Miss Fashion hebben zonder meer iets met mode. Bij de 21-jarige Charlotte Vanhove uit Erpe is dat wel heel uitgesproken. “Vorig jaar had ik even een eigen pop-up en dat smaakte naar meer.”

13 juli