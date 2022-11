Bewoners kunnen buitenbrandje na schoonmaken kachel zelf doven

De bewoner aarzelde niet en ging het vuur meteen te lijf met zijn tuinslang terwijl zijn oudste zoon emmers water over de vlammen uitgoot. Dat was efficiënt. Bij aankomst van de brandweer was de brand, die zich naast de houtopslag voor een open haard bevond, al geblust. Het vuur ontstond wellicht doordat de kolen onvoldoende afgekoeld waren en zo via stralingswarmte of onder invloed van de wind een vuilniszak in brand zetten. Niemand raakte gewond.