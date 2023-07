Bewolkt en gestage regenval in Erpe-Mere vandaag

Loods met kermiswa­gens langs Hoging in Oordegem in lichter­laaie

Dinsdagmiddag woedde een zware brand in en achter een loods langs de Hoging in Oordegem (Lede). De rookpluim was van kilometers ver te zien. De brand ontstond vermoedelijk achter de loods bij de buren waar ook een personenwagen en een container in brand vlogen. Gewonden vielen er niet.