Brandweer­man Stéphane (51) pakt goud tijdens ‘World Police & Fire Games’

In 2005 nam Stéphane Durant-Lozano uit Bambrugge voor het laatst deel aan een competitie karate. Desondanks pakte hij nu net goud in de categorie ‘kumite’ of vrij gevecht tijdens de ‘World Police & Fire Games’ in het Canadese Winnepeg.