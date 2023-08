Acht jaar geleden werden Johanna en Axelle van de weg gemaaid door gedrogeer­de bestuurder: “Heel mijn leven overhoop gegooid die dag”

Het is woensdag exact 8 jaar geleden dat Johanna en Axelle in de Kwalestraat in Nieuwerkerken van de weg werden gereden door een dronken bestuurder die ook onder invloed was van drugs. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf na het ongeval waarbij moeder en dochter om het leven kwamen. De familie herdenkt elk jaar het ongeval, maar het verdriet slijt nooit. “Sinds die dag is mijn leven niet meer hetzelfde”, zegt beste vriendin Delphyne.