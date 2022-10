Bestuurder gaat op de vlucht voor de politie, maar belandt in etalage van begrafenisondernemer

Wat er donderdagnacht precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Feit is dat de bestuurder van een Dacia Logan rond 2 uur met piepende banden aan het kruispunt Vijfhuizen vertrok toen hij een politiecombi opmerkte. De politie zette de achtervolging in, waarna de wagen de Dorpsstraat indraaide en met grote snelheid de bocht aan de kerk van Erpe wou nemen. Daar liep het fout. De bestuurder nam zijn bocht te scherp, verloor de controle over het stuur en belandde in de etalage van begrafenissen Callebaut–Van Den Steen. De agenten konden de man meteen inrekenen. Met een hevig bloedende hoofdwonde werd hij overgebracht naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst.

Eerder ook al achtervolging

Woensdag rond 14 uur ook al een spectaculaire politieachtervolging over de Oudenaardsesteenweg N46, met een korte stop in de Bosstraat in Mere waarna het even later over de N9 richting Wetteren ging. Of die achtervolgingen verband houdt met de achtervolging van donderdagnacht is onduidelijk.