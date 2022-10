Bestuurder die vitrine van begrafenisondernemer binnen reed bedreigde eerder deze week man in Buggenhout met mes

In de Dorpsstraat in Erpe-Mere is in de nacht van woensdag op donderdag een bestuurder met zijn Dacia de vitrine van een begrafenisondernemer binnengereden. Dit gebeurde na een politieachtervolging in Erpe-Mere waarbij de man halsbrekende toeren uithaalde. Na deze feiten werd duidelijk dat de man nog heel wat andere feiten op zijn kerfstok heeft staan. Eerder deze week bedreigde hij in Buggenhout ook een man met een mes, nadat die hem had aangesproken over de overlast die hij veroorzaakte.