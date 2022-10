Beperkte hinder door ongeval aan werken E40

Deinze HUIZEN­JACHT. Petegem-aan-de-Leie, de grootste deelgemeen­te van Deinze: “Voor een kwalitatie­ve nieuwe rijwoning betaal je meer dan 300.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale vastgoedmakelaar. Deze week: Petegem-aan-de-Leie bij Deinze, een deelgemeente met drukke gewestwegen, een treinstation, uitgestrekte woonwijken, industriezones en veel sportfaciliteiten, maar zonder echte dorpskern. “Een deftige villa of ruime bungalow vind je bijna niet meer onder de 400.000 euro”, zegt Rik Schepens van Vastgoed Schepens Deinze.

