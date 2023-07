Bende bestelwagendieven opgepakt: “We zijn volop bezig met in kaart brengen van slachtoffers”

Motorrij­der in levensge­vaar na klap in flank van wagen die wilde keren

Op de Grote Steenweg in Oordegem bij Lede is zaterdagmiddag een motorrijder in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis na een zware klap tegen een personenwagen. De hulpdiensten hadden meer dan een half uur nodig om de man ter plaatse te verzorgen voor hij naar het ziekenhuis overgebracht kon worden.