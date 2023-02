Beloftevolle paardenmenner Dries Degrieck (28) voor vierde keer naar Wereldkampioenschap vierspan

Hofstade Mike (52) en Hilde (50) krijgen drie jaar vliegver­bod van TUI: “Ons hondje Pippa wou eventjes uit de hondentas, maar dat mocht niet”

Mike Adem (52) en Hilde Mertens (50) uit Hofstade mogen drie jaar niet meer met touroperator TUI vliegen. Ze zijn gestraft, na een discussie met het cabinepersoneel over hun hondje Pippa. “Na 9 uur vertraging haalden we onze chihuahua eventjes uit de draagtas en daarvoor zijn we nu toch wel heel streng gestraft”, zegt het koppel.

8:51