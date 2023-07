Belgisch Kampioene Julie Geers (15) naar Wereldkampioenschap BMX in Glasgow: “Ik durf niet hopen want vorige keren liep het steeds fout”

Het jaar 2023 zou wel eens het jaar van de 15-jarige bmx’ster Julie Geers kunnen worden. De jongedame - die afwisselend in Erondegem en Nieuwerkerken woont - werd na diverse eerdere podiumplekken aan de start van de zomer in Dessel voor het eerst Belgisch Kampioen, ze start in september aan de Topsportschool in Gent en ze treedt op woensdag 9 augustus aan op het Wereldkampioenschap BMX in het Schotse Glasgow bij de ‘Girls 15’. Ambities uitspreken durft ze niet. “Tot nu toe liep het telkens fout.”